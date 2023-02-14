Сейчас звездная семья живет в Израиле.

Известный российский юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram показал трогательное видео с детьми Лизой и Гарри. В последнее время знаменитость не так часто их публикует - после 24 февраля 2022 года он заявил, что больше не может вести такой "уютный" и душевный блог о семье, потому что временно считает это неуместным.

Сейчас Галкин решил сделать исключение, похваставшись тем, как 9-летние Лиза и Гарри подросли. Видео, опубликованное в Instagram Максима, было записано в их доме в Израиле. Двойняшки по очереди бросают бутылки с водой, пытаясь ровно их приземлить. Маленький Гарри очень обрадовался, когда ему удалось сделать это с первой попытки.

Алла Борисовна Пугачева комментировала игру, однако сама осталась за кадром - на видео слышно только ее голос.

Видео дня

Реакция соцсетей

"Они счастливые и любимые!!!! Впереди много побед! Веры, надежды, любви!!!"

"Самые красивые и воспитанные звездные дети! Всегда с удовольствием смотрю"

"Дай бог чтобы у Гарри в жизни всегда всё получалось с первого раза. И у Лизы тоже"

"Видно, как Лиза переживала, что у неё не получается и это ей не помешало искренне порадоваться за победу брата и разделить с ним его радость!!! Это просто восхищает!"

Напомним, путинист Оскар Кучера "прошелся" по Пугачевой и Галкину.

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