Тамерлан признался, что боится смерти, но верит в лучшее и старается сохранять позитив.

Известный украинский артист Тамерлан, он же Юрий Толоконников, известный как участник группы TamerlanAlena, стал на защиту страны еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Звезда сцены поделился, обсуждал ли он с женой, что ей делать, если он погибнет и составлял ли завещание.

Интервьюер Слава Демин во время разговора с украинским защитником поинтересовался у него, планирует ли он составлять завещание, поскольку на фронте с ним может произойти что угодно. Однако в ответ на это знаменитость заверил, что пока он не составлял соответствующих документов. Более того, в ближайшее время певец не планирует этого делать. По его словам, он до конца верит в лучшее. Исполнитель надеется, что большая война вскоре закончится, а он сам сможет вернуться к семье и продолжить певческую карьеру:

Я вообще позитивный человек. То есть я всегда стараюсь искать свет, где очень темно. Когда у нас, например, нет никакой надежды, один шанс мы где-то "порешаем", и он будет решающим.

Военный не стал скрывать, что он как и большинство людей боится смерти. В то же время пока они с женой не обсуждали, что ей делать в случае гибели мужа. Как известно, артист уже более 14 лет состоит в браке с певицей Аленой Омаргалиевой, с которой воспитывает сына Тимура. Тамерлан отмечает, что не почти не делится подробностями своей службы даже, когда куда-то выезжает.

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Заметим, что в 2022 году знаменитость пополнил ряды территориальной обороны. За время своей службы он выполнял боевые задачи в Курской области. Подробно о своей службе Тамерлан отказывается говорить, однако он рассказал, что сейчас находится в армии "на добровольных началах", его оформляют официально.

Напомним, ранее Тамерлан рассказал, что его удивило на Курщине и общается ли с мамой из РФ. Украинский защитник также поделился, как его родной человек отреагировал на то, что он стал военным.

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