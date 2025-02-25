Украинский защитник поделился, как его самый родной человек отреагировал на то, что он стал военным.

Экс-участник группы TamerlanAlena, муж певицы Алены Омаргалиевой - артист Тамерлан - с первых дней полномасштабного вторжения пополнил ряды ВСУ. Знаменитость участвовал в боях на Курщине и рассказал, что его больше всего там удивило, а также ответил, общается ли с мамой, которая живет в России.

В интервью для Славы Демина исполнитель признался, что он был удивлен, когда услышал в Курской области украинский язык. По его словам, там большинство местного населения общается именно на украинском. А также Тамерлан за время своей службы сделал вывод, что у войны одинаковый почерк во всем мире.

"Все местные (в Курской области - УНИАН) разговаривают на украинском языке. Это была очень интересная история. У войны почерк одинаковый. Одни и те же надписи: "Здесь люди живут", "Дети" и так далее", - вспомнил военный.

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Что касается своей мамы, то звезда сцены говорит, что они поддерживают связь, правда, общаются очень редко. Женщина, мол, ни разу не высказывалась о том, что звездный сын стал на защиту страны с оружием в руках. Тамерлан говорит, что обычно они обсуждают семейные вопросы и бытовые проблемы.

"Спрашивает, как внук Тимур. Какие у него успехи в учебе и спорте. У нас все движется в этом кругу. Говорили и о полномасштабном вторжении. Я бы не хотел сейчас на этом сильно акцентировать внимание. Много есть с той стороны тех, кто понимает, что происходит, но ничего не могут с этим сделать. Потому что привычки, возраст, многое тебя держит на той или иной локации. Да и они же все в страхе живут", - рассказал артист.

Отметим, что Тамерлан уже 14 лет состоит в браке с Аленой Омаргалиевой, с которой воспитывает сына Тимура. Знаменитости стали не только супругами, но и создали дуэт на сцене. До полномасштабного вторжения россиян они выступали вместе и выпустили немало хитов, в частности, "Потоки ветра", "Держи меня", "Хочешь". В 2022 году Тамерлан решил стать военным и сейчас отложил свою концертную деятельность.

Напомним, ранее Алена Омаргалиева после слухов о разводе показала новое фото с Тамерланом. Защитник приехал в короткий отпуск к родным и встретил с ними новогодние праздники.

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