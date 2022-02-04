Рэпер рассказал, что ему помогает выздороветь.

Украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) приболел и показал, что ему помогает справляться с недугом.

Артист записал несколько видео в домашней обстановке, лежа у камина, и опубликовал их в Instagram-сторис.

"День съемки, но приболел немножко. Ну, как немножко? Хр***во… Но, все в порядке, и помогает очень сильно супчик, конечно же, пластиночка, камиша и собаня", – рассказал Потап на видео.

При этом музыкант засветил, как супруга Настя Каменских на кухне заботливо готовит ужин и ухаживает за ним:

"О боже, как дома хорошо. Спасибо тебе, Настечка".

Читайте также"Попа как у Ким" с Сердючкой: Каменских показала подготовку номера с Данилко (видео)Ранее сообщалось, что Потап презентовал лирическое видео на песню "Київ", в котором показал родной город с высоты птичьего полета. Эта песня войдет в новый альбом артиста "Без Рекламы".

До этого рэпер резко изменил имидж: сбрил бороду и вызвал споры в сети.

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