Это видео пронзило поклонников до глубины души.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко презентовал лирическое видео на песню "Київ", в котором показал родной город с высоты птичьего полета. Эта песня войдет в новый альбом артиста "Без Рекламы".

"Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю про него как амбассадор, а киевская нотка есть во всем моем творчестве. Этот город для каждого свой, и у каждого есть про него история. Мой "Київ" – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса", - написал музыкант под видео.

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Напомним, ранее Måneskin отложили тур по Европе из-за коронавируса.

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