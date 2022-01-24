Рэпер опубликовал новое фото обновленного себя.

Известный украинский рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) резко сменил имидж. Он избавился от бороды и спровоцировал нешуточные споры в сети.

Новое фото обновленного себя музыкант опубликовал в Instagram.

"Good Morning", – подписал он снимок.

"Где борода?", "Вау", "Потап помолодел", "Что, уже побрили?", "Помолодел", "С бородой лучше", "Красавчик", "Без бороды молодо выглядишь", "Без бороды лучше. Вы выглядите намного моложе", "Любимчик", – отреагировали подписчики в комментариях.

Читайте также"Беременна?": в сети заметили округлившийся животик Насти Каменских (видео)Ранее сообщалось, что Потап неожиданно отрастил бороду во время отпуска со своей супругой – певицей Настей Каменских. Вероятно, он решил не бриться, чтобы сэкономить время для более приятных вещей.

"У меня такое впечатление, что Потапу уже лет 50", "На деда похож, пусть бороду сбреет", - писали поклонники Каменских.

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