Артист поделился пикантными подробностями своей жизни.

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко прокомментировал свой поцелуй с мужчиной на Atlas Weekend летом 2021 года. Тогда он поцеловался с Алексеем Завгородним прямо на сцене.

"С Позитивом и Дядей Вадей. Вот что только с ними не было", - сказал Потап в программе "Невероятная правда о звездах".

Видимо, таким своим поступком он решил поддержать коллегу MELOVIN, который на сцене также поцеловался с девушкой, а потом с парнем. Отметим, что после каминг-аута артиста многие знаменитости его поддержали, в том числе и Тина Кароль.

Напомним, летом 2021 на фестивале Atlas Weekend Потап публично пошутил над Тиной Кароль. В результате певица отреагировала на его шутку, поэтому артисту пришлось извиниться перед ней.

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