Актриса наслаждается моментами с любимым, который сейчас в отпуске.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко показалась со своим мужем - актером и военным Андреем Фединчиком. На днях возлюбленный звезды вернулся с фронта, и вместе они отправились в родной город артистки.

В своем Instagram Денисенко сообщила, что они с любимым приехали в Чернигов. Супруги решили навестить родителей актрисы по случаю важного праздника. Сегодня, 18 августа, отец Наталки празднует день рождения, ему исполнилось 70 лет.

"День рождения у моего любимого папочки! Сегодня юбилей - 70 лет. Мой самый лучший друг! Мой самый лучший в мире папа! Люблю", - показала папу знаменитость и поздравила его с юбилеем.

Видео дня

На летних каникулах у дедушки и бабушки был сын актеров - 6-летний Андрей. Мальчик впервые за несколько месяцев встретился с отцом. Он не скрывал радости и буквально не отходил от Фединчика.

"Сыночек был у бабушки на каникулах, соскучился по нам так, что аж искры летят из него", - написала Денисенко.

Отпраздновать юбилей семья решила в ресторане. Для важного события Фединчик привез с фронта подарок - бутылку игристого вина "Артемівське". Как известно, завод по изготовлению напитка в Бахмуте уничтожили оккупанты. Поэтому это очень особенный презент.

"Андрей Фединчик привез эксклюзивное шампанское из Бахмута "Артемівське" прямо со склада. Завод, который его изготавливал, - уничтожен. Больше такого уже не будет", - добавила актриса.

К слову, Денисенко вышла замуж за Фединчика в 2017 году. В первые дни полномасштабного вторжения актер пополнил ряды ВСУ. Решение мужа стало настоящим ударом для звезды, но она поддержала любимого и ждет его возвращения со службы.

Напомним, ранее Наталка Денисенко показала редкие фото сына и удивила его сходством с мужем-актером.

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