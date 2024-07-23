Актриса вместе с мальчиком поехали на отдых за границу.

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко впервые за долгое время показала своего 6-летнего сына Андрея. Мальчика артистка родила от украинского актера Андрея Фединчика.

Знаменитость вместе с сыном сейчас отдыхает за границей. Отпуск звездная семья решила провести в Турции. Денисенко в своем Instagram опубликовала немало своих кадров с отдыха, но с сыном - ни одного. Однако на этот раз она сделала исключение.

Наталья запостила несколько снимков с Андрюшей. Мама и сын позировали на фоне деревьев в Турции. Актриса нежно обнимала мальчика.

Видео дня

По словам артистки, сын не любит фотографироваться, именно поэтому он такой редкий гость в ее соцсетях. Наталья говорит, что эту черту характера маленький Андрей унаследовал от звездного отца. Фединчик, по словам Денисенко, также не любит позировать на камеру.

"Вы даже не представляете, чего мне стоили эти фото! Сыночек - такой красавчик, а фотографироваться не любит. Андрей, твоя школа! Поэтому эти фотографии для меня на вес золота. Мое сердце в этом мальчике", - написала знаменитость.

Стоит указать, что мальчик не только этим похож на актера. Поклонники сразу заметили их внешнее сходство и написали, что сын и отец, как "две капли воды":

"Вы такие классные, очень похож на вашего мужа Андрея"

"Он такой сладенький, взрослый и красивый, на папу похож"

"На Андрея ну очень похож, только светлый, а так копия"

К слову, Фединчик сейчас служит в рядах ВСУ. Он также прокомментировал фотографии жены и написал: "Мои родные".

Напомним, ранее Наталью Денисенко раскритиковали из-за внешности. Актриса резко ответила хейтерам в сети.

Вас также могут заинтересовать новости: