Лесь Заднепровский не верит в оправдание коллеги, которая заявила, что перешла на русский, потому что якобы растерялась.

Народный артист Украины Лесь Заднепровский прокомментировал языковой скандал с актрисой, известной по роли Марички в фильме "Тени забытых предков", Ларисой Кадочниковой, выступавшая на русском. Как известно, знаменитость во время церемонии вручения премии имени Сергея Параджанова заявила, что, мол, и так достаточно сделала для Украины и ее должны уважать в ее желании публично говорить на языке страны-агрессора.

Когда инцидент на событии приобрел публичный резонанс, Кадочникова вышла на связь. Она заявила, что якобы растерялась, а также добавила, что всю жизнь говорила на русском и ей пока сложно перейти на украинский.

В интервью для OBOZ.UA Заднепровский заявил, что не верит в оправдания коллеги. Он считает ее опытной актрисой, которая всю жизнь играет на сцене театра и снимается в кино. Стоит указать, что в театре Кадочникова играет на украинском. Поэтому артист не верит, что выступление на церемонии было стрессовым для нее.

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"Играть в таких фильмах, которые стали знаковыми для украинского общества, а потом говорить "какая разница" - тоже недопустимо. Она заявила со сцены, что достаточно того, что в театре играет на украинском. Получается, использует язык, чтобы только отработать зарплату? Человек, который всю жизнь прожил в Украине, не смог выучить язык. Это об ограниченности или великогосударственной тупости", - подчеркнул Лесь Михайлович.

Знаменитость подчеркнул, что во время войны подобное поведение, особенно публичных лиц, недопустимо. Он давно знаком с коллегой, в частности, они вместе работали в театре, а также снимались в кино. Однако сейчас Заднепровский изменил свое отношение к ней:

Такая, извините, зашоренность не украшает актрису, которая занимала почетное место в пантеоне украинского кинематографа. У меня к ней отношение было совсем другое, а теперь этого человека для себя вычеркнул.

Напомним, ранее Лесь Заднепровский высказался относительно языкового вопроса в Украине. Он также рассказал о коллегах-россиянах, в поддержку которых верит.

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