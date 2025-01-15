Актриса объяснила свою позицию.

Украинская актриса и звезда фильма "Тени забытых предков" Лариса Кадочникова, которая недавно попала в скандал из-за отказа выступать на украинском языке на сцене, прокомментировала свое решение.

По словам 87-летней женщины, она всю жизнь общалась на русском языке. А с начала полномасштабного вторжения перешла на государственный язык только в театре, однако в быту ей пока трудно говорить на украинском. Поэтому ситуация, в которую она недавно попала, стала для нее стрессовой.

"Я растерялась. Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Я перешла на украинский язык на сцене и стараюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает недоразумение, которое произошло", - сказала Лариса в комментарии для "Укринформ".

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К слову, "языковой инцидент" с Кадочниковой произошел 9 января 2025 года во время вручения премии имени Сергея Параджанова Национального союза кинематографистов. Актриса выступила на сцене с речью, которую говорила на русском языке. Журналист попросил Ларису перейти на украинский язык, однако она отказалась это сделать. Тогда женщина подчеркнула, что имеет право говорить на том языке, на котором ей удобно, а также призвала уважать ее позицию. И хотя присутствующие в зале отнеслись с пониманием, но в сети актрису раскритиковали украинцы.

Напомним, недавно участник Нацотбора певец МУАЯД попал в скандал из-за репостов в сети.

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