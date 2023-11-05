Продюсер Константин Меладзе выступил в Берлине вместе со своим братом Валерием и новой подопечной, которая родом из Украины.

Недавно в Берлине состоялся концерт певца грузинского происхождения Валерия Меладзе, где также на сцене появился брат исполнителя Константин и его новая подруга София Тарасова, родом из Украины. Очевидно, что после развода продюсера с украинской певицей Верой Брежневой он долго не унывал и оперативно нашел новое увлечение.

Видео с концерта появились в соцсети артистки Софии Тарасовой, которая предала Украину и сбежала сначала в страну-агрессорку, а затем – в Европу. Продюсированием девушки занялся Константин Меладзе, а соответственно слухи об их отношениях не замедлили.

На кадрах видно, что Константин Меладзе на немецкой сцене находится вместе с братом, который хранит молчание о войне в Украине, как и многие его коллеги. А рядом-новая молодая звездочка из Киева. Никаких интимных сигналов или любовных взглядов между ними не замечено.

Видео дня

Скорее всего, Тарасова подпевала Валерию Меладзе, а собственные песни не исполняла.

Сплетни о разводе Брежневой и Меладзе

Впервые певица намекнула на развод с мужем еще в 2020 году. Однако впоследствии Брежнева и Меладзе представали перед публикой вместе.

А после начала полномасштабного вторжения России в Украину в СМИ появилась информация о том, что Брежнева и Меладзе на грани развода из-за различных политических предпочтений. В августе 2022 года сообщалось, что звезды якобы уже официально "избили горшки".

Впоследствии российский продюсер Леонид Дзюник сказал, что Брежнева настаивала на том, чтобы Меладзе публично выступил против войны в Украине, а тот отказался это делать.

Добавим, что недавно Брежнева впервые заговорила о разводе.

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