Тарасова расставила все точки над "і".

22-летняя экс-"виагра" София Тарасова отреагировала на слухи о романе с продюсером Константином Меладзе. На своей странице в Instagram она написала, что между ними только рабочие отношения.

Она отметила, что месяц назад они выпустили общую песню, на этом их отношения закончились.

"Месяц назад мы выпустили песню с продюсером известной группы "ВИА Гра", в которой я работала как вокалистка до того, как началась война. И сейчас пресса обсуждает, есть ли что-то личное и романтическое между мной и Константином. Правда в том, что нас ничего не связывает, кроме творческого союза между двумя музыкантами, которые хотят создать что-то хорошее и дать это миру", - заявила Тарасова.

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"Роман" Меладзе и Тарасовой

О романе Меладзе и Тарасовой впервые заговорил блогер Богдан Беспалов. Он сказал, что у них завязались отношения еще в 2021 году, когда девушка только пришла в группу "ВИА Гра". По его словам, родители Тарасовой были не против ее союза с продюсером, так как всегда хотели, чтобы она стала звездой.

Кроме того, Беспалов сказал, что именно Тарасова могла стать причиной развода Меладзе и Брежневой. К слову, недавно Брежнева сообщила, что они расстались еще год назад.

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