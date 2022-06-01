По данным СМИ, супруги расходятся в политических взглядах.

В российских СМИ распространяется информация о том, что певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе находятся на грани развода из-за разных политических взглядов.

Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Константин Меладзе еще ни разу не высказался о войне. А вот Вера Брежнева активно занимается волонтерской деятельностью. Недавно ее заметили, когда она помогала разгружать фуры с гуманитарной помощью.

Кроме того, в росСМИ предполагают, что такая позиция Меладзе связана с тем, что он не хочет терять успешный бизнес в России. И именно такая позиция могла негативно сказаться на его отношениях с Брежневой.

Отметим, Вера Брежнева и Константин Меладзе официально расписались в 2015 году. Церемония бракосочетания состоялась в Италии. У пары нет совместных детей, но Брежнева неоднократно говорила о том, что хотела бы родить продюсеру наследника.

Напомним, ранее российский продюсер потребовала у Брежневой вернуть заработанные в РФ миллионы после того, как она публично начала осуждать Россию и поддерживать Украину.

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