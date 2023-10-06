Певица долгое время игнорировала слухи о том, что она рассталась с Меладзе.

Певица Вера Брежнева представила украиноязычный альбом "Дякую" и уже рассказала, о чем он. Фаны сразу обратили внимание на то, что звезда впервые заговорила о разводе.

Брежневой уже давно приписывают разрыв с продюсером Константином Меладзе. Но сама она игнорировала такие слухи и ничего не рассказывала об отношениях с мужем. Сейчас же она намекнула на то, что информация о ее разводе с Меладзе может оказаться правдивой.

"Война, развод, трансформации, благодарность, музыка и голос... Все это в моем первом мини-альбоме на украинском "Дякую", - написала певица в новом посте на своей странице в Instagram.

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Подробнее об отношениях с Меладзе певица ничего не рассказала. Но в комментариях фаны все равно пытаются расспросить Брежневу. Они пишут:

"Развод?"

"Одна я заметила слово "развод" и хочу объяснений?"

"А что у вас с Меладзе?".

Слухи о разводе Брежневой и Меладзе - с чего все началось

Впервые певица намекнула на развод с мужем еще в 2020 году. Впрочем, потом Брежнева и Меладзе дали понять, что они все же вместе.

А после начала полномасштабной войны РФ против Украины в СМИ появилась информация о том, что Брежнева и Меладзе на грани развода из-за разных политических взглядов. В августе 2022 года сообщалось, что звездная пара якобы уже официально расторгла брак.

Впоследствии российский продюсер Леонид Дзюник сказал, что Брежнева настаивала на том, чтобы Меладзе публично выступил против войны в Украине, а тот отказался это делать.

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