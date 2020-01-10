Вера Брежнева напугала новым постом: в сети заговорили о разводе певицы с Меладзе

Поклонники певицы предположили, что она переживает не лучший период в личной жизни.

Известная украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками постом в Instagram, после публикации которого они снова начали в комментариях писать о проблемах артистки в отношениях с мужем Константином Меладзе.

Читайте такжеСедокова в соблазнительной позе оголила грудь (фото)

"Уже поздно возвращаться назад, чтобы все правильно начать. Но еще не поздно устремиться вперед, чтобы правильно закончить...", - написала звезда.

Некоторые поклонники предположили, что слова - намек на проблемы в отношениях с Меладзе. "А в семье вашей все хорошо?", - интересуются пользователи сети.

Напомним, что слухи о разводе Меладзе и Брежневой появились несколько месяцев назад. Его заподозрили в романе с экс-подопечной - блондинкой из "ВИА Гры" Эрикой Герцег.