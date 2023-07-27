По его словам, их развод был нелегким.

Вокруг отношений певицы Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе ходит много слухов. Уже давно поговаривали, что они расстались из-за войны в Украине, а сейчас эту информацию подтвердил российский продюсер Леонид Дзюник.

В комментарии росСМИ он сказал, что Брежнева настаивала на том, чтобы Меладзе публично выступил против войны в Украине, а тот отказался это делать.

"Я не могу. У меня вся жизнь в России - пожилые родители, брат, работа", - цитирует слова Меладзе Дзюник.

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Он добавил, что именно это стало причиной для разногласий у супругов. В результате, по словам Дзюника, Константин ушел в продолжительный запой.

"Как мне рассказали, при оформлении развода Вера обобрала его по максимуму. Потребовала у него значительную денежную компенсацию и часть его многочисленной киевской недвижимости", - рассказал российский продюсер.

Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе

Слухи об их разводе появились уже очень давно, однако сами знаменитости никак их не комментировали. На то, что в их отношениях не все гладко указывало и то, что Брежнева отметила свое 40-летие в Киеве и призналась тогда супругу в любви, а вот его она публично не поздравляла с 59-летием.

Также в СМИ периодически появляется информация, что они расстались из-за разных политических взглядов.

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