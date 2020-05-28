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Ким Кардашьян засветила грудь, показав фото с косметической маской на лице

05:29, 28 мая 2020
Звезды
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Кардашьян порадовала поклонников новым фото / instagram.com/kimkardashian

Снимок она опубликовала в Instagram.

На нем она позирует с собранными в пучок волосами с нанесенной на лицо маской. Фото вызвало волну комментариев, которые похвалили Кардашьян за ее внешний вид.

Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян показала, как она с сестрами выглядела в молодости.

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Теги: #Ким Кардашьян