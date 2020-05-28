Ким Кардашьян засветила грудь, показав фото с косметической маской на лице
05:29, 28 мая 2020Звезды
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Звезда позирует на камеру с лечебной косметикой на лице.
Кардашьян порадовала поклонников новым фото / instagram.com/kimkardashian
Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фото с косметической маской на лице, засветив при этом часть своего декольте.
Снимок она опубликовала в Instagram.
На нем она позирует с собранными в пучок волосами с нанесенной на лицо маской. Фото вызвало волну комментариев, которые похвалили Кардашьян за ее внешний вид.
Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян показала, как она с сестрами выглядела в молодости.
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