Ким Кардашьян засветила грудь, показав фото с косметической маской на лице

Звезда позирует на камеру с лечебной косметикой на лице.

Популярная звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала фото с косметической маской на лице, засветив при этом часть своего декольте.

Снимок она опубликовала в Instagram.

На нем она позирует с собранными в пучок волосами с нанесенной на лицо маской. Фото вызвало волну комментариев, которые похвалили Кардашьян за ее внешний вид.

Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян показала, как она с сестрами выглядела в молодости.

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