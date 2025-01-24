Она также призвала не замалчивать подобные истории.

Украинская актриса и звезда сериала "Женский доктор" Екатерина Тышкевич после скандала с художественным руководителем Молодого театра и преподавателем Андреем Белоусом, которого студентка обвиняет в сексуальных домогательствах, заговорила о подобной истории в своей жизни.

Екатерина отметила, что наказать стоит также и другого преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого - Юрия Высоцкого. По ее словам, именно этот человек проявлял к ней неуместное поведение.

"Я уже давно предлагала дать огласку о нем также, но что-то никто не хочет пока. А моя личная история не настолько шокирующая, чтобы ее было достаточно. О других историях мне известно, и они на 100% правдивы, но девушки не решаются идти на эту войну против "мастера", - написала Тышкевич в Instagram.

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Актриса призвала не молчать и рассказывать правду о Высоцком. Об этом она написала так:

"Надо сделать все, чтобы он прекратил калечить девушек и ответил за все, что сделал. Пришло время называть имена и останавливать эту безнаказанность!"

Что известно о сканадле с Андреем Белоусом

Недавно одна из студенток обвинила Андрея Белоуса в сексуальных домогательствах и харассменте. Она опубликовала видео в сети, в котором рассказывает о сообщениях интимного характера от преподавателя. В частности, по ее словам, Андрей присылал фотографии интимных мест других студенток, просил прислать такие же ему в ответ и делал сексуальные намеки.

Кстати, сам Белоус пока не комментировал эту ситуацию, но в КНУ имени Карпенко-Карого отреагировали на заявление девушки. Они отметили, что стоит проверять информацию, ведь к ним не поступали доказательства неподобающего поведения их сотрудника.

Напомним, ранее Татьяна Малкова рассказала о домогательствах известного актера.

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