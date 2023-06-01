Избраннице ведущего 25 лет, она участвовала в конкурсе красоты.

Жена звезды проекта "Світ навиворіт" Дмитрия Комарова, 25-летняя Александра Кучеренко, очаровала сеть. Она показала стройную фигуру и длинные ножки.

Кучеренко появилась в Stories в откровенном платье с разрезами на талии. Яркий наряд жена Комарова дополнила объемной прической. Она сделала большие локоны с асимметричным пробором.

25-летняя Кучеренко следит за фигурой. В прошлом она участвовала в конкурсах красоты, поэтому может похвастаться идеальными формами. Платье подчеркнуло тоненькую талию жены Комарова, а игривая бретелька сделала акцент на декольте.

Видео дня

Яркие фото и видео Кучеренко делала в платье от украинского бренда вечернего наряда Olya Mak. Наряды этого бренда стоят от 10 тысяч гривень.

Комаров и его жена - что известно об их отношениях

Ведущий программы "Світ навиворіт" женился на "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко в 2019 году. Она была его партнершей на "Танцях з зірками", после чего фанаты догадались, что между ними начался роман.

Комаров и его жена редко делятся информацией о своем браке. Они берегут свое счастье от лишних глаз. Детей у супругов пока нет.

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