Ведущий Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами" (фото)

Во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию Комарову и Александре Кучеренко роман.

Ведущий программы "Мир наизнанку", знаменитый телепутешественник Дмитрий Комаров женился на партнерше по "Танцам со звездами", "Мисс Украина 2016" Александре Кучеренко.

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Об этом он сообщил на странице в Instagram, выложив фотографию, судя по всему, с собственной свадьбы, где держит свою любимую на руках.

"Друзья, я всегда оберегал свою личную жизнь и держал в секрете. Но обещал вам, что все расскажу, когда придет время. И вот оно настало. Мы с Сашей Кучеренко стали мужем и женой. Понимаю, что у вас много вопросов. Мы счастливы", - сообщил Комаров.

Во время участия в проекте "Танцы со звездами" поклонники часто приписывали Дмитрию и Александре роман. Готовясь к прямым эфирам, они много времени проводили вместе. Ежедневно пара посвящала по 4-5 часов репетициям совместных номеров, и сам Дмитрий признавался, что видится с партнершей больше, чем с родными.

Как сообщал УНИАН, в марте на YouTube канале "ACTOR FIGHT" появилось видео с кадрами нападения на Дмитрия Комарова. Видео спровоцировало ажиотаж в сети, многие предположили, что это фейк.