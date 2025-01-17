Супруга знаменитости поделилась его редкими кадрами.

Известный американский актер, звезда фильма "Крепкий орешек" Брюс Уиллис, у которого два года назад диагностировали неизлечимую болезнь, впервые за несколько лет появился на публике. Долгое время артиста можно было заметить только в авто или на фото из дома, которыми делились его родные.

А на этот раз 69-летний Уиллис показался в компании правоохранителей на улице. Он пообщался с представителями американской полиции и поблагодарил их за работу. Кадрами с мужем поделилась модель Эмма Хеминг-Уиллис на своей странице в Instagram.

Женщина не стала раскрывать, при каких условиях Брюс встретился с правоохранителями, вероятно, эта встреча была случайной. На видео артист показался в широких штанах, футболке, куртке и своем неизменном аксессуаре - кепке.

"Заметив сотрудников быстрого реагирования, Брюс никогда не упускал возможности выразить свою благодарность, искренне пожав руку со словами: "Спасибо за вашу службу". Этот день не стал исключением", - написала под видео возлюбленная знаменитости.

Как известно, у исполнителя роли Джона Макклейна в фильме "Крепкий орешек" в 2022 году диагностировали неизлечимую болезнь. Врачи обнаружили у него лобно-височную деменцию. Из-за заболевания у Уиллиса возникли проблемы с подвижностью и речью. Его состояние постепенно ухудшается, из-за чего ему пришлось завязать с актерством и посвятить все внимание своему здоровью.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса показала их фото и рассказала о жизни с больным мужем. Эмма Хеминг сообщила о важном празднике в семье.

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