Бывшая жена 67-летнего актера Деми Мур сообщила, что ему диагностировали определенную форму деменции. Сегодня нет методов лечения этой болезни.

Состояние голливудского актера Брюса Уиллиса, который уже около года борется с афазией, стремительно ухудшается. Сейчас его экс-супруга Деми Мур сообщила, что врачи поставили диагноз - лобно-височная деменция. Состояние актера ухудшается. Усложняет ситуацию то, что на сегодняшний день нет варианта лечения данного недуга.

"Для людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем. Сегодня нет лечения этой болезни, но мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы", - высказалась Деми Мур.

Также она поблагодарила за поддержку и положительные комментарии. Мур добавила, что деменция - это лишь один из возможных диагнозов Брюса Уиллиса. С ним продолжают работать врачи.

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"С тех пор, как весной 2022 года мы объявили о диагнозе афазии, состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением - это лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз - это облегчение", - резюмировала Деми Мур.

Отметим, Брюс Уиллис и Деми Мур пробыли в браке 12 лет. У них есть три дочери: Румер, Скаут и Таллула. Пара распалась в 2000 году. Основной причиной называют то, что Деми хотела вернуться в карьеру актрисы, а Брюс видел ее домохозяйкой.

Напомним, стало известно, как сейчас выглядит больной афазией Брюс Уиллис.

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