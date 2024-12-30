Эмма Хеминг сообщила о важном празднике в семье.

Жена голливудского актера, звезды фильма "Крепкий орешек" Брюса Уиллиса - Эмма Хеминг сообщила о важном празднике в семье. Женщина поделилась архивным кадром с 69-летним возлюбленным и рассказала о жизни с тяжелобольным мужем.

В своем Instagram 46-летняя модель поделилась, что они с избранником отмечают 17-ю годовщину отношений. Пара поженилась в марте 2009 года. За это время у них родилось двое дочерей 12-летняя Мейбл и 10-летняя Эвелин. В последние годы Хеминг стала настоящей поддержкой и опорой для звездного мужа, у которого два года назад обнаружили лобно-височную деменцию. Это неизлечимая болезнь, которая ухудшает речь человека и когнитивные способности.

По словам женщины, ей очень непросто преодолевать этот путь вместе с мужем. В ее жизни бывают моменты, когда она не знает, как жить дальше и не понимает, почему такая трагедия произошла именно с их семьей. Однако сильные чувства к Уиллису развеивают эти мысли, после чего модель каждый раз берет все в руки и продолжает борьбу вместе с любимым, оставаясь для него опорой.

Видео дня

"Нам 17 лет. Раньше годовщины приносили радость, а сейчас, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть на сердце и пустоту в душе. Я даю себе 30 минут посидеть и обдумать все: "Почему он? Почему это произошло именно с нами?". Я чувствую гнев и горе. Потом я все это отбрасываю и возвращаюсь к реальности. А это безусловная любовь. Мне так повезло узнать, что это такое - и только благодаря ему. Я бы сделала это все снова и снова, ни секунды не задумываясь", - написала Эмма.

Также Хеминг поделилась архивной фотографией с Брюсом. На снимке парочка позировала в океане в объятиях. Позади них было видно, как садится солнце.

Отметим, что до женитьбы с Эммой кинозвезда состоял в браке с американской актрисой Деми Мур. У экс-супругов есть три дочери - 36-летняя Румер, 33-летняя Скаут и 30-летняя Таллула. А также Уиллис уже даже стал дедушкой. У него родилась внучка Луэтта.

Напомним, ранее стало известно, что младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж. Девушка показала, как ей сделал предложение любимый.

Вас также могут заинтересовать новости: