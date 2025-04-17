Реперка подчеркнула, что не собирается терпеть любое насилие.

Известная украинская рэперша alyona alyona, которая ранее рассекретила, сколько тратит на жизнь в селе, высказалась об артисте Илье Парфенюке (Parfeniuk). Исполнительница ответила, что думает о скандале с участием коллеги, которого экс-невеста обвинила в физическом насилии.

Как известно, в ноябре прошлого года исполнитель хитов "Провела экскурсию", "Врубай" разошелся с блогершой Симбочкой. Разрыв отношений пары был скандальным. После расставания певец рассказывал, что бывшая якобы провоцировала его на ссоры и угрожала, что "сольет" в сеть видеодоказательства его пренебрежительного отношения к ней. Позже девушка обнародовала информацию, что артист поднимал на нее руку, когда она была беременна их дочерью Софией.

alyona alyona дала большой сольный концерт в Киеве, куда пригласила многих звезд, в частности, Джамалу, Jerry Heil и других. Выступить на одной сцене с ней должен был и Парфенюк, поскольку у них с рэпершей есть совместный трек "Что ты там?". Однако звезда отказалась петь с ним.

Видео дня

В комментарии для программы "Ранок у великому місті" она отметила, что причиной отказа в выступлении стал скандал с участием коллеги. Знаменитость подчеркнула, что никогда не терпела любое насилие.

"Я никогда в жизни не терпела насилие в любом виде. Сейчас тем более не буду", - сказала рэперша.

Она добавила, что сам Парфенюк не обращался к ней с вопросом об отмене совместного выступления. alyona alyona убеждена, что он и так все понимает без объяснений. А также артистка считает, что экс-влюбленным нужно решить свой конфликт.

"Очевидно, есть какая-то тайная информация, которая стала явной. Он же адекватный, и умный, и талантливый. Я уверена, что они еще решат ситуацию, как блогеры выкрутят ее", - добавила исполнительница.

Напомним, ранее Симбочка рассказала об отношениях с Парфенюком после разрыва. Блогерша призналась, что бывший попросил у нее прощения, однако между ними до сих пор далеко не самое лучшее общение. В то же время девушка не хочет ограничивать дочь в общении с отцом.

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