"Настроение: ж*па": Леся Никитюк продемонстрировала упругие ягодицы (фото)

Все подписчики обратили внимание на пятую точку ведущей.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Кто сверху" Леся Никитюк показала новое провокационное фото.

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На снимке, опубликованном на странице телезвезды в Instagram, она позирует, сидя на возе, в ярко-оранжевых штанах и цветастой блузе в интересный принт. "Низ" этого наряда Никитюк провокационно подчеркнул ее сочные ягодицы.

"Настроение", - коротко подписала кадр телеведущая.

"Огонь", "Красотка", "Настроение: ж*па", "Леся, ты богиня", "Апельсинка)", "Вау", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков фото в купальнике - в полосатом, стоя в бассейне.