"Настроение: ж*па": Леся Никитюк продемонстрировала упругие ягодицы (фото)
05:53, 23 августа 2019Звезды
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Все подписчики обратили внимание на пятую точку ведущей.
Никитюк находится в Полтавской области, судя по геотегу / instagram.com/lesia_nikituk
Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Кто сверху" Леся Никитюк показала новое провокационное фото.
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На снимке, опубликованном на странице телезвезды в Instagram, она позирует, сидя на возе, в ярко-оранжевых штанах и цветастой блузе в интересный принт. "Низ" этого наряда Никитюк провокационно подчеркнул ее сочные ягодицы.
"Настроение", - коротко подписала кадр телеведущая.
"Огонь", "Красотка", "Настроение: ж*па", "Леся, ты богиня", "Апельсинка)", "Вау", - пишут в комментариях под фото.
Ранее Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков фото в купальнике - в полосатом, стоя в бассейне.
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