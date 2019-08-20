"Тигрица на водопое": Леся Никитюк в купальнике похвасталась фигурой у бассейна (фото)

Образ телеведущей вызвал разнообразные ассоциации у ее подписчиков.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк вновь порадовала подписчиков фото в купальнике.

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В своем Instagram телезвезда опубликовала фото, на котором она позирует в бассейне в полосатом купальнике.

Такой вид Никитюк вызвал разнообразные ассоциации у ее подписчиков.

"Это не красавица в полосатом купальнике, это тигрица на водопое", "Купальник похож на ведро для попкорна", "Лесюня, ты в этом купальнике похожа на картошечку фри", "Купальник похож на обёртку из Макдональдс", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Леся Никитюк показала фигуру в ультраобтягивающем наряде.