Фильм расскажет о проститутке, потерявшей зрение в результат нападения маньяка и мечтающей отомстить своему обидчику.

81-летний итальянский режиссер Дарио Ардженто завершает работу над триллером "Темные очки" (Occhiali neri), который станет его первым фильмом после 10 лет перерыва.

На днях был опубликован первый кадр предстоящего фильма, сообщает Screen Daily.

Сообщается, что фильм расскажет о проститутке Диане, потерявшей зрение в результату неудавшегося нападения серийного убийцы. Она работает в шикарных отелях и попутно берет под опеку китайского мальчика, который также когда-то пострадал из-за действий маньяка. Он станет ее "глазами" в реализации опасного плана мести психопату.

Главные роли в фильме исполнили итальянская актриса Иления Пасторелли и дебютант Андреа Чжан. Также одну из ролей второго плана исполнит дочь режиссера Азия Ардженто, снявшаяся во многих его предыдущих фильмах ("Травма", "Синдром Стендаля", "Мать слез").

Читайте также"А это правда фильм ужасов?": рецензия на фильм "Хэллоуин убивает"Сообщается, что на данный момент фильм находится на стадии постпродакшна, а его выход запланирован на 2022 год.

Сам Ардженто пообещал классический итальянский фильм в жанре "джалло", то есть фильм ужасов, сочетающий элементы криминального триллера и эротики. Обычно "джалло" определяется визуальным содержанием, в то время как сюжетные линии варьируют от готики и триллера до мелодрамы. Отличительными признаками "джалло" является обилие долгих, кровавых и изощренных сцен убийств и необычная работа с камерой – убийства часто показываются "глазами убийцы".

Кто такое Дарио Ардженто

Дарио Ардженто – итальянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и композитор. Наиболее известен работой в жанре ужасов и является одним из "отцов" поджанра "джалло". Ардженто оказал большое влияние на современные фильмы ужасов, в особенности на жанр слэшер.

Ардженто начинал работу в кино в качестве сценариста, а среди самых известных его фильмов на этом поприще – культовый спагетти-вестерн режиссера Серджо Леоне "Однажды на Диком Западе" 1968 года.

Свой первый фильм в жанре "джалло" – "Птица с хрустальным оперением" –Ардженто снял в 1970 году. Картина получила большую популярность как в Италии, так и за ее пределами.

Среди самых известных фильмов Дарио Ардженто – оригинальная "Суспирия", "Кроваво-красное", "Инферно", "Мать слез" и часть эпизодов сериала-антологии "Мастера ужасов".

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Автор: Марина Григоренко