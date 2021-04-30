Овнам нужно сосредоточиться на получении материальных благ и усиленно действовать в этом направлении.

Завтра гороскоп обещает великолепный день для общения с близкими. Проведите его в кругу семьи - это зарядит вас позитивными эмоциями на несколько дней вперед.

Овен

Завтра Овнам понадобятся покой, терпение и холодный расчет. Вам нужно сосредоточиться на получении материальных благ и усиленно действовать в этом направлении.

В этот день окружающие будут отчаянно нуждаться в ваших советах. Телец завтра отлично справится с ролью эксперта и консультанта.

Близнецы

Завтра для Близнецов настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах. Действуйте смело и решительно и сможете достичь успеха.

Рак

Завтра возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Просчитывайте каждый свой шаг, чтобы не допустить негативного влияния небесных тел на вашу жизнь.

Лев

Завтра Льву следует заранее приготовиться к тому, что он может подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы не было обидно, это тот редкий случай, когда стоит прислушаться к чужому мнению.

Дева

Вероятно, что некоторые упущения, просчеты или ошибки заставят вас окунуться с головой в работу, которая потребует больших усилий и умения искать новые подходы к решению различных задач.

Весы

Этот день благоприятен для восстановления дружеских отношений. Не жалейте сил и эмоций, чтобы делать шаг навстречу важным для вас людям.

Скорпион

Завтра Скорпион может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: он будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ему результат.

Стрелец

Завтра в любых делах Стрелец будет склонен перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Помните однако о том, что эгоистов не слишком любят.

Козерог

Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Вероятны потери. Если вы планируете сделать крупную покупку, лучше повременить с ней.

Водолей

Завтра Водолея ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Водолея завтра не зависит ровным счетом ничего.

Рыбы

Завтра Рыбы имеют шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, они завоюют новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими.

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Автор: Иван Бойко