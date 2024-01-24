Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

25 января по новому церковному календарю вспоминают святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В народном календаре - Григорьев день. Чем прославился святой и с какими просьбами к нему обращаются, что можно и нельзя делать, а также что отмечают в православной церкви 25 января по старому стилю - рассказываем в материале.

25 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

25 января (7 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Григория Богослова, которого считают одним из Отцов церкви.

Григорий Богослов родился в 329 году, в провинции Каппадокия (сейчас это территория Турции). Воспитывался он в христианской знатной семье, обучался в Афинах, где познакомился с будущим святителем Василием Великим и несколько лет жил в его обители. Вернувшись домой, Григорий принял сан священника, хотя и не хотел, но отцу не стал возражать. После смерти родителей Григорий сильно заболел - в его окружении думали, что он не выздоровеет. Но священник выжил и снова уединился в своих молитвах. Еще одним ударом была смерть друга Василия Великого. После этого к Григорию обратились жители Константинополя - попросили приехать, чтобы отстоять религию у противников христианства, и Григорий посвятил часть своей жизни этой борьбе, а после вернулся в Назианз и возглавил там паству.

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Последние годы жизни святитель много писал - его наследие считается достоянием православия. Всего Григорий создал 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей, среди них - автобиографические произведения "О судьбе", "О страданиях моей души", которые считаются литературными памятниками. Церковь почитает Григория под именем Богослов - это имя ранее было дано лишь любимому ученику Христа Иоанну Богослову.

Праздник 25 января по старому стилю - день святой Татьяны Римской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 12 января.

О чем говорят приметы на 25 января

В народном календаре 25 января - праздник Григорий-весноуказатель или Григорьев день. По его приметам судят о погоде в дальнейшем:

какой день до полудня - такой будет первая половина оставшейся зимы:

синицы начали петь - будут морозы;

сильный снегопад - к ранней осени.

Григорьев день издавна считается семейным, в это время принято ходить в гости к родным и близким.

Что нельзя делать 25 января

Что сегодня нельзя делать:

ссориться, скандалить, выяснять отношения;

сплетничать и попусту болтать;

хвастать своими заслугами и добрыми делами;

отказывать в помощи.

Считается, что особо осторожным в этот день нужно быть со словами, особенно плохими - сказанное может сбыться. По народным приметам также не стоит делиться планами, стричь волосы и ногти и тяжело работать.

Что можно делать 25 января

В день Григория Богослова хорошо посетить церковь, а если нет возможности, то помолиться дома. К святителю обращаются в трудные моменты, просят укрепить здоровье и дух, помочь в воспитании детей, считается, что святой способствует финансовому благополучию тех, кто привык работать. Также святого Григория просят помочь в поисках второй половинки. В этот день принято тайно делать благие дела - все сделанное вернется в большем объеме.

25 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Дмитрий, Анатолий, Степан, Василий, Григорий, Петр, Виталий.

Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.

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