25 января по новому церковному календарю вспоминают святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского. В народном календаре - Григорьев день. Чем прославился святой и с какими просьбами к нему обращаются, что можно и нельзя делать, а также что отмечают в православной церкви 25 января по старому стилю - рассказываем в материале.
- 25 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
- О чем говорят приметы на 25 января
- Что нельзя делать 25 января
- Что можно делать 25 января
- 25 января - именины сегодня
25 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
25 января (7 февраля по старому стилю) - день памяти святителя Григория Богослова, которого считают одним из Отцов церкви.
Григорий Богослов родился в 329 году, в провинции Каппадокия (сейчас это территория Турции). Воспитывался он в христианской знатной семье, обучался в Афинах, где познакомился с будущим святителем Василием Великим и несколько лет жил в его обители. Вернувшись домой, Григорий принял сан священника, хотя и не хотел, но отцу не стал возражать. После смерти родителей Григорий сильно заболел - в его окружении думали, что он не выздоровеет. Но священник выжил и снова уединился в своих молитвах. Еще одним ударом была смерть друга Василия Великого. После этого к Григорию обратились жители Константинополя - попросили приехать, чтобы отстоять религию у противников христианства, и Григорий посвятил часть своей жизни этой борьбе, а после вернулся в Назианз и возглавил там паству.
Последние годы жизни святитель много писал - его наследие считается достоянием православия. Всего Григорий создал 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей, среди них - автобиографические произведения "О судьбе", "О страданиях моей души", которые считаются литературными памятниками. Церковь почитает Григория под именем Богослов - это имя ранее было дано лишь любимому ученику Христа Иоанну Богослову.
Праздник 25 января по старому стилю - день святой Татьяны Римской. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 12 января.
О чем говорят приметы на 25 января
В народном календаре 25 января - праздник Григорий-весноуказатель или Григорьев день. По его приметам судят о погоде в дальнейшем:
- какой день до полудня - такой будет первая половина оставшейся зимы:
- синицы начали петь - будут морозы;
- сильный снегопад - к ранней осени.
Григорьев день издавна считается семейным, в это время принято ходить в гости к родным и близким.
Что нельзя делать 25 января
Что сегодня нельзя делать:
- ссориться, скандалить, выяснять отношения;
- сплетничать и попусту болтать;
- хвастать своими заслугами и добрыми делами;
- отказывать в помощи.
Считается, что особо осторожным в этот день нужно быть со словами, особенно плохими - сказанное может сбыться. По народным приметам также не стоит делиться планами, стричь волосы и ногти и тяжело работать.
Что можно делать 25 января
В день Григория Богослова хорошо посетить церковь, а если нет возможности, то помолиться дома. К святителю обращаются в трудные моменты, просят укрепить здоровье и дух, помочь в воспитании детей, считается, что святой способствует финансовому благополучию тех, кто привык работать. Также святого Григория просят помочь в поисках второй половинки. В этот день принято тайно делать благие дела - все сделанное вернется в большем объеме.
25 января - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Дмитрий, Анатолий, Степан, Василий, Григорий, Петр, Виталий.
Ранее мы публиковали полный православный календарь на январь 2024 с праздниками на каждый день по новому стилю.