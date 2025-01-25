Дата 25 января известна многими событиями и праздниками - узнайте, как счастливо отметить этот день.

Сегодняшняя дата известна многими памятными событиями и интересными украинскими народными обычаями. Узнайте, какой праздник 25 января отмечается в Украине и в мире, кто из знаменитостей родился и чего категорически нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю праздник сегодня - церковный день памяти святителя Григория Богослова, а также иконы Богородицы "Утоли мои печали". По старому стилю верующие чествуют святую Татьяну Римскую и празднуют Татьянин день 2025.

Читайте в нашем другом материале подробности о том, какой церковный праздник сегодня отмечают христиане.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официально 25 января по указу Президента отмечается День киберспециалиста СБУ. Сегодня мы чествуем профессионалов, которые занимаются устранением киберугроз и защитой критической инфраструктуры.

Некоторые украинцы называют праздник сегодня в Украине - День студента. Однако на самом деле украинских студентов официально поздравляют 17 ноября.

Из выдающихся украинцев 25 января родились фармаколог Григорий Соболевский, врач Василий Данилевский, биолог Феодосий Добржанский, президент Украины Владимир Зеленский, певица Тина Кароль.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне 25 января праздник День наблюдения за погодой, посвященный важности и красоте наблюдения за погодными явлениями. Также в эту дату принято обсуждать климатические проблемы мира.

Также в мире известны сегодня праздники День наоборот, День противоречивой одежды, День благодарности наставнику, День обмена семенами, День ирландского кофе.

Из мировых известных личностей в эту дату родились математик Жозеф Лагранж, поэт Роберт Бернз, писательница Вирджиния Вульф, футболист Хави, певица Ноэми.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Григорьев день. По давним приметам этот день стоит провести вместе с родными, наладить отношения и при необходимости попросить прощения. Также 25 января стоит сделать доброе дело, однако о поступке нельзя никому рассказывать. Доброта и скромность обязательно вознаградятся.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно знать, какой сегодня праздник отмечают в народе, чтобы не нарушить его запреты. В этот день нельзя хвастаться своими делами и поступками, уровнем заработка, красотой: кто будет горделивым, тот лишится нажитого. Также не стоит рассказывать о планах и желаниях, иначе задуманное не сбудется.

В эту дату известны такие погодные приметы:

если резко потеплело, то вскоре так же внезапно похолодает;

южный ветер дует - к засушливому и неурожайному лету;

теплый воздух предвещает раннюю и погожую весну;

с утра громко щебечут птицы - стоит ждать похолодания.

Погода 25 января будет аномально теплой и пасмурной, без осадков, но с туманом.

У кого день ангела сегодня

По новому церковному календарюДень ангела 25 января отмечают обладатели имен Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан, Феликс, Филипп.

По старому стилю праздник 25 января наступает у Ильи, Макара, Петра, Саввы, Татьяны.

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