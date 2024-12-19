Вдохновляйтесь идеями того, что поставить на рождественский стол из закусок, основных блюд и десертов.

Приближается Рождество 2024, который принято отмечать за семейным столом. Традиционно на рождественский стол подают блюда украинской кухни, а завершают трапезу несколькими ложками кути.

Меню на Сочельник из 12 блюд также можно подавать на Рождество. Однако вариантов рождественской горячей еды гораздо больше, ведь к этому празднику заканчивается пост. Верующим снова разрешается есть мясо и молочные продукты. Мы подскажем несколько вкусных идей того, что готовить на Рождество для всей семьи.

Что приготовить на Рождество из закусок

Рождественские закуски могут быть самыми разными - от простых бутербродов до запеченных морепродуктов. Готовьте то, что любят в вашей семье.

Традиционной рождественской закуской в украинской традиции являются вареники с разной начинкой. Подавайте их со сметаной, шкварками и зеленью. А идеальное тесто на вареники готовьте из стакана кипятка и 3 стаканов муки.

Ещё одна универсальная украинская закуска - хрустящие сочные драники, даже от вида которых текут слюнки. Поскольку пост уже закончился, блюдо можно дополнить фаршем или салом.

Закусочной смесью можно наполнить вафельные корзинки и тарталетки. Начинка для тарталеток может содержать рыбу, курицу или плавленый сыр. А если хотите удивить гостей оригинальными блюдами с необычной подачей, то сделайте быстрые закуски в форме мандарин или фаршированных крабовых палочек.

Что готовить на Рождество 2025 - салаты

Очень красиво на праздничном столе выглядит салат "Рождественский венок". Ингредиенты могут быть любыми, главное - выложить их в форме кольца и украсить сверху измельченным укропом.

Популярным на любом празднике остается "Гранатовый браслет". Этот салат на вкус так же хорош, и как внешне.

Не стоит отказываться и от простых салатов, которые любят в вашей семье, будь то шуба, оливье или винегрет. Если хочется классики в необычном исполнении - попробуйте приготовить "Селедку под шубой" в форме рулета. Гарантируем, что гости будут в восторге.

Какие горячие блюда нужно готовить на Рождество

Поскольку пост уже закончился, можно смело готовить любые мясные блюда. Пожалуй, самым популярным горячим рождественским блюдом является домашняя колбаса. Для начинки обычно берут свинину, а запекают вкуснятину в печи или духовке.

Уместными на любом празднике будут украинские голубцы, которые всегда быстро разлетаются со стола. Если хочется чего-то более изысканного, то вам определенно понравится запеченная утка с яблоками в медовом соусе.

К мясным блюдам подавайте пюре или запеченную картошку. Это универсальный и несложный в приготовлении гарнир. А если знать, как запечь картошку, чтобы она была хрустящей, то все близкие попросят поделиться рецептом.

Что приготовить на Рождество 25 декабря из десертов

Главным обрядовым блюдом на рождественском столе считается кутя. Она символизирует торжество жизни и плодородие. Кутя на Рождествоготовится не только из традиционной пшеницы, но и булгура или риса. Для изысканного вкуса можно добавить апельсины или миндаль.

В Европе популярным десертом является рождественский штоллен - дрожжевой кекс с сухофруктами и цукатами, который несколько недель пропитывается ромом.

К чаю подайте мягкие имбирные пряники - если придерживаться рецепта, то печенье получится очень нежным и ароматным.

Хотите знать, что на праздник в честь рождения Иисуса готовили наши предки? Ранее мы называли традиционные блюда на Рождество в Украине - крепленики, сиченики, вергуны и бобальки.

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