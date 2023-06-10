Рассказываем, как приготовить драники из картошки с мясом и без него.

Драники или деруны - блюдо из тертого картофеля с добавлением яиц и муки. Их несложно пожарить дома, но иногда хозяйки сетуют на то, что драники остаются сырыми внутри, не хрустят или расползаются по тарелке. О том, как сделать восхитительные драники с картошкой - далее в статье.

Картофельные драники - рецепт классический

Для приготовления вам понадобятся:

семь картофелин;

один репчатый лук;

два куриных яйца;

соль, черный молотый перец;

мука;

растительное масло.

Картофель очистить, промыть, натереть на терке вместе с очищенным луком. Смешать измельченные ингредиенты, добавить туда яйца, соль и молотый черный перец. Всыпать муку и перемешать - консистенция должна напоминать густую сметану. Разогреть на сковороде растительное масло и ложкой выкладывать картофельное тесто. Обжаривать драники без крышки по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

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Сочные драники с мясом - рецепт

Для приготовления вам понадобятся:

три-четыре картофелины;

двести грамм фарша;

один репчатый лук;

одно куриное яйцо;

две столовых ложки пшеничной муки;

соль, молотый черный перец;

растительное масло.

Луковицу очистить, разрезать пополам, измельчить удобным способом. В миску выложить фарш, лук, посолить, поперчить и тщательно вымесить. Сформировать из фарша котлетки, обернуть их пищевой пленкой и убрать в холодильник.

Картофель очистить, вымыть, натереть на терке вместе с оставшейся половиной луковицы. Переложить массу в миску, вбить туда же яйцо, всыпать муку и соль. Перемешать и выкладывать ложкой на разогретую сковороду с маслом. Диаметр драников должен совпадать с диаметром котлеток, которые вы сделали из фарша.

На сырое картофельное тесто выложите мясные полуфабрикаты и сразу же залейте еще одной порцией массы из картошки. Так вы полностью закроете фарш внутри дерунов. Обжаривайте блюдо без крышки 3-4 минуты с одной стороны, а потом переверните и уже под крышкой доготавливайте еще 4-5 минут, чтобы фарш хорошо прожарился.

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