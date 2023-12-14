Собрали 5 лучших рецептов салатов на Новый год 2024, которые понравятся всем гостям.

Приближаются Рождество и Новый год 2024 - главные зимние праздники украинцев, которые принято праздновать в кругу семьи за столом с угощениями. Если вам надоели банальные "Оливье" и "Шуба" - предлагаем приготовить на праздничный стол что-то оригинальное и красиво.

Наши салаты на Новый год 2024 обязательно понравятся гостям и всей семье. Предлагам 5 небанальных рецептов, среди которых вы обязательно найдете "свой".

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Салат с красной рыбой на Новый год

Это лучший салат на Новый год для любителей рыбы. Он отличается простотой приготовления и гармоничным сочетанием продуктов.

Ингредиенты:

красная рыба слабосоленая - 200 г;

твердый сыр - 50 г;

яйца - 3 шт.;

помидоры - 2 шт.;

майонез - 3 стол. л.;

зелень для украшения.

Яйца отварите вкрутую и остудите. Натрите сыр и яйца на крупной терке. Помидоры и красную рыбу нарежьте кубиком. Выложите в салатницы слоями красную рыбу, немного майонеза, тертые яйца, майонез, сыр, майонез и помидоры. Украсьте салат зеленью, оставьте в холодильнике для пропитки на 2-3 часа и подавайте к столу.

Салат "Елка" с киви на Новый год

Очень красивый и нарядный салат, который по форме напоминает елку.

Ингредиенты:

куриное филе - 200 г;

куриные яйца - 4 шт.;

яблоки кисло-сладкие - 1 крупное или 2 маленьких;

киви - 3 шт.;

твердый сыр - 100 г;

майонез по вкусу;

свежие ягоды или гранат для украшения.

Куриное филе сварите в подсоленной воде до готовности (20 минут). Яйца отварите вкрутую. Остудите мясо и мелко нарежьте. В овальную тарелку выложите слой курицы в форме треугольника. Отожмите морковь по-корейски от жидкости и выложите на курицу, смажьте майонезом. Затем выложите на морковь яйца и снова майонез.

Яблоки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите сверху на яичный слой, снова смажьте майонезом. Затем посыпьте салат тертым сыром. Последний слой - тонко нарезанный полукругом киви. По бокам салата также выложите киви. Придайте руками форму елочки.

Чтобы киви не обветрилось, накройте салат пищевой пленкой. Поставьте в холодильник настаиваться на 1 час. Перед подачей украсьте салат ягодами или зернами граната, как будто это елочные игрушки.

Салат с копченой курицей, ананасом и черносливом на Новый год

Вкусный салат на Новый год для любителей сочетания мяса с фруктами.

Ингредиенты:

копченая курица - 400 г;

чернослив - 100 г;

консервированный ананас - 200 г;

твердый сыр - 200 г;

грецкие орехи - 80 г;

куриные яйца - 2 шт.;

шампиньоны - 300 г;

подсолнечное масло - 1 стол. л.;

майонез - 100 г.

Чернослив замочите в горячей воде на 20 минут и нарежьте. Яйца отварите вкрутую и остудите, затем нарежьте кубиком. Шампиньоны нарежьте небольшими пластинами и обжарьте 7-8 минут на подсолнечном масле. Копченую курицу и ананасы нарежьте кубиком. Сыр натрите на средней терке, а орехи мелко порубите.

В салатник выложите слоями курицу, ананасы, яйца, жареные грибы и чернослив, смазав каждый слой майонезом. Верх салата посыпьте тертым сыром и орехами.

Салат "Рождественский венок"

Очень красивый и праздничный слоеный салаты на Новый год и Рождество, который можно украсить по своему вкусу.

Ингредиенты:

куриное филе - 600 г;

сладкий перец - 300 г;

маслины без косточки - 200 г;

чеснок - 2 зубч.;

сыр фета - 200 г;

майонез - 150 г;

оливковое масло - 1 стол. л.;

укроп - 100 г;

овощи для украшения - 20 г;

соль, перец по вкусу.

Курицу отварить до готовности (20 минут) в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиком. Сладкий перец помыть и очистить от косточек, выложить на противень для запекания и смазать оливковым маслом, а затем запечь в духовке до мягкости (20-30 минут). Если духовки нет, то можно просто пожарить перцы. Нарезать остывший перец тонкой соломкой.

Маслины нарезать кольцами. Чеснок пропустить через пресс, добавить к фете и размять сыр вилкой в однородную массу.

Выложите салат слоями в форме кольца. Для этого посередине круглой тарелки поставьте стакан и соберите вокруг него салат слоями: вареная курица, перец, маслины и фета с чесноком. Каждый слой смажьте майонезом. Плотно выложите верх салата измельченным укропом, чтобы он был похож на рождественский венок. Достаньте стакан из центра салата и украсьте блюдо по вкусу.

Салат с тунцом на Новый год

Этот быстрый салат на Новый год 2024 можно приготовить всего за 20 минут, пока варятся и остывают яйца.

Ингредиенты для салата:

консервированный тунец - 180 г;

салатная смесь - 200 г;

яйца - 4 шт.;

консервированные оливки без косточек - 200 г;

красный лук - 1 шт.;

помидоры черри - 6 шт.;

подсолнечные семена - 30 г.

Ингредиенты для заправки:

горчица в зернах - 1 стол. л.;

оливковое масло - 3 стол. л.;

мед - 1 чайн. л.;

соль, перец по вкусу.

Яйца отварить вкрутую, остудить и нарезать на четвертинки. Помидоры черри помыть и разрезать пополам. С тунца слить маринад и измельчить вилкой. Листья салата порвать руками. Оливки нарезать кольцами. Красный лук нарезать тонкими полукольцами.

Ингредиенты для заправки смешать до однородности. В глубокой салатнице смешать ингредиенты для салата без майонеза на Новый год. Посолить по вкусу, посыпать семечками и подавать на стол.

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