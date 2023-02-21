Сытное и приправленное мясо в нежных капустных листьях невозможно не любить. Ранее мы писали, как приготовить быстрые ленивые голубцы. А сейчас публикуем классические рецепты вкусных голубцов, как у украинских бабушек.
Полезный совет: чтобы разнообразить вкус голубцов, попробуйте поэкспериментировать с крупой. Вместо привычного риса в голубцы можно положить гречку, булгур, нут или любую другую любимую крупу.
Классические голубцы на плите
Ингредиенты:
- капуста - 1 кг;
- рис или другая крупа - 180 г;
- фарш свиной или говяжий - 1 кг;
- лук - 3 шт.;
- сладкий перец - 1 шт.;
- морковь - 3 шт.;
- томатная паста - 2 ст.л.;
- вода - 100 мл;
- подсолнечное масло - 3 ст.л.;
- лавровый лист - 2 шт.
Из капусты снять верхние грубые листья и вырезать твердую кочерыжку. Полностью опустить капусту в кипяток на 5-6 минут, слегка остудить и разобрать на листья. Если листья плохо отделяются - проварить капусту еще пару минут. Рис или другую крупу отварить до полуготовности (8-10 минут).
Две луковицы мелко порубить и смешать с фаршем и рисом. Посолить, поперчить и приправить фарш. Выложить 1-2 столовые ложки фарша на край капустного листа и плотно завернуть голубцы.
Последнюю луковицу нарезать кубиками, а перец - соломкой. Морковь натереть на крупной терке. На горячей сковороде с подсолнечным маслом обжарить морковь 3-4 минут, затем всыпать в сковороду лук и болгарский перец. Через 5 минут добавить томатную пасту и 100 мл воды. Готовить подливку 5 минут под крышкой.
Голубцы выложить в кастрюлю или глубокую сковороду. Сверху выложить овощную подливку и залить кипятком, чтобы он полностью покрывал голубцы. Выложить в кастрюлю лавровый лист. Тушить голубцы на небольшом огне под крышкой 40-50 минут.
Голубцы в сметанном соусе в духовке
Ингредиенты:
- фарш - 400 г;
- рис - 100 г;
- лук - 2 шт.;
- капуста - 1 шт.;
- сметана - 300 г;
- укроп - маленький пучок;
- подсолнечное масло - 1 ст.л.;
- соль, перец, специи по вкусу.
У капусты вырезать кочерыжку и снять верхние листы. Выложить капусту в большую кастрюлю с кипятком и варить 5-8 минут в зависимости от возраста овоща. Аккуратно снять с кочана крупные листья и срезать толстые прожилки. Рис промыть несколько раз и проварить около 10 минут.
В мясной фарш добавить рис, соль и специи, а также одну измельченную луковицу. Плотно завернуть фарш в капустные листы. Вторую луковицу нарезать полукольцами и выложить в горячую сковороду с маслом. Обжаривать несколько минут до золотистого цвета.
Затем добавить в сковороду сметану и довести до кипения. Влить стакан воды - можно взять воду, где варилась капуста. Посолить и поперчить соус, довести до кипения. В конце добавить в соус мелко рубленный укроп.
Голубцы выложить в форму для выпечки и залить сверху соусом. Выпекать 40-50 минут при 200°.