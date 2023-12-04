Рулет "Селедка под шубой" сочетает в себе классику и модную подачу.

Приближаются новогодние и рождественские праздники, в честь которых на праздничный стол готовят привычные "Шубу", "Мимозу" и крабовый салат. Если вы желаете полакомиться чем-то новым на празднике, но не хотите совсем отказываться от классики - сделайте "Селедку под шубой" в рулете. Это одновременно салат и закуска, которая эстетично выглядит и легко съедается. Многие дегустаторы отмечают, что блюдо гораздо вкуснее привычной "Шубы".

Помните, что готовить салат-рулет "Селедка под шубой" нужно заранее, поскольку ему требуется хотя бы 4 часа, чтобы застыть в холодильнике.

"Селедка под шубой" рулет с желатином

Ингредиенты:

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сельдь соленая - 150 г;

яйца - 2 г;

свекла - 450 г;

картошка - 350 г;

морковь - 200 г;

лук - 50 г;

уксус - 2 чайн. л.;

майонез - 150 г;

желатин - 5 г;

подсолнечное масло - 2 стол. л.;

соль, перец по вкусу;

зелень для украшения.

Также для заворачивания "Селедки под шубой" в рулет вам понадобится пищевая пленка или коврик для суши.

Лук мелко нарезать. По желанию его можно замариновать (тогда салат будет вкуснее) в воде с 2 чайными ложками уксуса и щепоткой сахара. Оставьте лук мариноваться 20-40 минут. Удобно делать это перед варкой овощей.

Морковь, картошку и свеклу для салата отварите до готовности или запеките в духовке. Также отварите вкрутую яйца. Все ингредиенты оставьте остывать до комнатной температуры.

Желатин предварительно замочите в 100 мл воды комнатной температуры. Оставьте его набухать на 20 минут. Затем подогреть его в микроволновке и размешать, чтобы порошок растворился.

Свеклу натрите на крупной терке и залейте водой с растворенным желатином. Картофель, морковь и яйца натрите по отдельности на крупной терке. Селедку мелко нарежьте и удалите косточки. Смешайте селедку с маринованным луком.

Время собирать салат. Смажьте большой кусок пищевой пленки подсолнечным маслом. Сверху распределите тонким слоем тертую свеклу, формируя прямоугольник. Немного посолите и поперчите. Затем выложите слоями морковь, сетку из майонеза, картошку, майонез, яйца, майонез и селедку с луком. Последние слои (яйца и селедку) выложите более узким слоем, чем остальные.

Заверните "Селедка под шубой" с желатином в рулет, осторожно приподнимая края пленки. Плотно заверните рулет пищевой пленкой и уберите в холодильник на 4-8 часов. Перед подачей нарежьте рулет острым ножом на тонкие кружочки и украсьте каждую порцию зеленью.

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