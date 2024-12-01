Рассказываем, что готовить на Новый год, чтобы задобрить Зеленую Деревянную Змею и привлечь в дом благополучие.

Наступающий новый 2025 год по восточному календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Хитрая, коварная, но в то же время изящная и мудрая, она любит, чтобы все было первого класса. Поэтому и новогодний стол должен быть на уровне. Какие блюда готовить на Новый год 2025, чтобы задобрить его хозяйку, рассказываем ниже.

Что нужно готовить на Новый 2025 год

Ранее мы рассказывали, что нельзя готовить на Новый год 2025 и почему не стоит ставить на стол рыбу. Если же говорить о том, что из еды должно быть на новогоднем столе 2025, то будут уместны блюда из птицы, кролика, овощные салаты и закуски, сыры и легкие десерты.

Что должно быть на столе на Новый год 2025:

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Овощные блюда

Касательно того, какие блюда нужно ставить на Новый год 2025, то главное правило такое: чем больше овощей и зелени будет на столе - тем лучше. Поэтому готовьте овощные салаты, например, любимый многими греческий салат или попробуйте теплый салат с баклажанами, помидорами и перцем. Удивите домашних и гостей абсолютно новым блюдом: поставьте на стол грузинский салат "Глехурад", но только не переборщите с пряностями - Змея этого не любит.

Вместо традиционного оливье, приготовьте оливье с курицей или же замените его на салат "Гранатовый браслет" - с курицей грибами и черносливом.

Хороша будет на праздничном столе также курица под шубой - вместо традиционной "Шубы".

Легкие закуски

Закуски также пусть будут в облегченном варианте, например, канапе различными начинками, овощные брускетты, рулетики с овощами или тарталетки - начинка для тарталеток также может быть как овощной, сырной, сырно-овощной, так и с курицей или индейкой.

Можно также готовить всевозможные закуски на шпажках, которые не требуют для приготовления много времени.

Не забудьте про сырное асссорти - кстати, твердый сыр в домашних условиях можно приготовить самим.

Основные блюда

Змея - это хищница, поэтому ставить на стол мясное нужно. Другое дело - какое мясо. Касательно того, что можно готовить на Новый год 2025 из основных блюд, то для них, как уже говорили, лучше использовать нежирное мясо - курицу, индейку или кролика (от него Змея вообще без ума).

К примеру, вместо традиционного свиного жаркого можно приготовить такое же жаркое, но с курицей или кроликом. Хорошо будет выглядеть на праздничном столе лазанья с куриным фаршем. Приготовьте куриные ножки в духовке по рецепту шефа Клопотенко или куриные окорочка в медовом соусе.

Кроме этого, из горячего можно также приготовить жульен с курицей и грибами.

Не можете представить новый год без холодца? Окей, держите холодец из курицы от Клопотенко.

Десерты для праздничного стола тоже пусть будут легкими - например, фруктовый салат или фруктовое желе, сладкого должно быть немного.

Не стремитесь поставить на новогодний стол все лучшее сразу, как говорят, врачи-диетологи, чем проще еда - тем она полезнее. Как уже говорили, пусть на столе будет больше зелени - и для здоровья, и для "зелени" в карманах, и плюс ко всему можно сервировать блюда змейкой - Змея оценит.

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