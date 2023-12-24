Чтобы бульон был прозрачным, не забывайте его процеживать.

Холодец – одно из главных блюд на новогоднем застолье. Многие хозяйки привыкли варить его из сразу нескольких видов мяса – так бульон получается наваристее и жирнее. В этом году советуем попробовать холодец из курицы – он не только полезнее, но и куда дешевле.

Как приготовить холодец из курицы - важные моменты

Перед тем как варить холодец из курицы, давайте разберемся в основных нюансах его приготовления. Традиционно хозяйки готовили холодец из курицы без желатина. Однако, чтобы бульон застыл, необходимо найти домашнюю птицу – магазинная для наваристого холодца не подойдет.

Для начала, давайте разберемся, сколько времени уйдет на готовку. Сколько варить холодец из курицы без желатина – зависит от мяса, которое вы купили. Томить целую птицу на медленном огне нужно не менее 5 часов после закипания. Если же вы готовите холодец из курицы с желатином, время варки можно существенно сократить – до 2-3 часов.

Готовим быстрый холодец из курицы - рецепт Клопотенко

Как сделать простой холодец из курицы, рассказал известный украинский повар Евгений Клопотенко. Вам нужно подготовить следующие ингредиенты:

куриные бедрышки - 2 шт.,

куриные лапки - 0,5 кг,

холодная вода - 2 л,

перец (горошком и душистый) - по 3 г,

лавровый лист - 6 шт.,

картофель - 400 г,

желатин - 10 г,

салат чука - 50 г,

белый хрен - 1-2 ст.л.,

соль - по вкусу.

Перед тем как готовить холодец с желатином из курицы, обязательно промойте лапки и бедрышки под проточной водой. Положите мясо в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и специи, после чего варите 2 часа с момента закипания.

Чтобы бульон был прозрачным, процедите отвар через марлю. Лапки отложите, а бедрышки разберите на кусочки. Замочите желатин по инструкции и дайте постоять около 10 минут. Добавьте желатин в холодец из курицы и оставьте отвар остужаться. Пока бульон остывает, отварите картофель, добавьте туда соль и хрен и перебейте в пюре.

Теперь собираем наш холодец. В прозрачные креманки выложите пюре, немного салата чука, курицу и залейте бульоном. Чтобы холодец застыл, оставьте его в холодильнике на 5-7 часов.

Новогодний холодец - рецепт из свинины и курицы

Холодец из свинины и курицы – одна из наиболее распространенных вариаций этого блюда. Чтобы он получился таким, как нужно, советуем варить мясо вместе, однако курица готовится быстрее, поэтому вынуть из кастрюли ее нужно будет раньше. По совету Евгения Клопотенко, чтобы получить прозрачный холодец из свинины и курицы, необходимо уменьшить огонь до среднего сразу после закипания мяса. Кроме того, не забывайте снимать шум и не пренебрегайте таким важным шагом, как процеживание бульона.

Итак, для вкуснейшего холодца по рецепту Клопотенко вам понадобятся следующие ингредиенты:

свинина (желательно, лопатка) - 0,5 кг,

куриные голени - 5-6 шт.,

вода - 2,5 л,

желатин - 30 г (а также 150 мл воды для его замачивания),

чеснок - 5 головок,

лавровый лист - 5 шт.,

черный перец - 5 горошин,

соль - 20 г

Перед тем как варить холодец из свинины и курицы, заверните чеснок в фольгу (каждую головку отдельно) и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте около 30 минут, чтобы чеснок размяк.

Свинину очистите от прожилок и жира, положите в кастрюлю вместе с куриными ножками и залейте водой. Варите до закипания, снимите шум и добавьте перец и лавровый лист. Уменьшите огонь и через 60 минут выньте курицу, продолжая варить свинину еще около 1,5 часа. Чтобы понять, готово ли мясо, достаньте кусочек и проверьте, легко ли оно разделяется на волокна. Если да, выключайте огонь на плите.

Пока мясо остывает, залейте желатин водой и дайте ему разбухнуть. Запеченный чеснок протрите через мелкое сито, чтобы получилась "паста". Процедите бульон и добавьте в него соль, чеснок, а также желатин.

Разделите свинину и курицу на волокна, перемешайте и разложите по тарелкам. Залейте мясо бульоном и оставьте в холодильнике на 4-5 часов, а лучше на ночь, чтобы он стабилизировался.

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