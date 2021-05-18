Только в Лодзинском воеводстве Управление социстрахования зарегистрировало более 42,4 тыс. человек из Украины.

Управление социального страхования на территории Польши по состонянию на апрель этого года зарегистрировало 780,5 тыс. иностранцев, внесенных в систему социального страхования.

Большинство из них являются гражданами Украины - 564 тыс., на втором месте белорусы - 54,4 тыс., а на третьем - грузины 14,3 тыс.

Только в Лодзинском воеводстве Управление социстрахования зарегистрировало более 42,4 тыс. застрахованных лиц из Украины (на конец 2019 года было застраховано 35 тыс. граждан Украины) - столько украинцев никогда не было в этом польском регионе, сообщило «Польское радио».

Читайте такжеПольский страховой рынок в прошлом году вырос до 15 миллиардов евроВ Лодзинском воеводстве на конец марта в систему социального страхования внесены 53,4 тыс. иностранцев. Больше всего из них - являются гражданами Украины. Следующими являются граждане Беларуси - 2208 и Грузии - 1198.

Из-за коронавируса и локдауна в 2020 году число работников из Украины в воеводстве уменьшилось на конец июня до 31,4 тыс., передает forinsurer.com.

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Автор: Ирина Погорелая