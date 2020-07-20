В Нацбанке назначили нового директора департамента страхового надзора
13:15, 20 июля 2020Страхование
65 0Спецпроект
Ольга Максимчук ранее занимала должность зампредседателя Правления СГ «ТАС» и была членом Нацкомфинуслуг.
фото УНИАН
Директором новосозданного Департамента надзора за страховым рынком Национального банка Украины назначена Ольга Максимчук.
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Как сообщает «Фориншурер», в сферу ответственности чиновницы входит:
- надзор за участниками страхового рынка Украины и филиалами иностранных страховых компаний;
- эффективный безвыездный страховой надзор на индивидуальной и консолидированной основе для защиты потребителей страховых услуг
- оперативное реагирование на факты нарушения участниками страхового рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
- применение адекватных мер воздействия.
Ольга Максимчук с 2012 по 2015 года занимала должность зампредседателя Правления СГ «ТАС». С 2015 по 2020 год была Членом Нацкомфинуслуг, где координировала и контролировалат работу департамента страхового регулирования и надзора (кроме страхования жизни), департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями и бюро кредитных историй Нацкомфинуслуг.
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