В Нацбанке назначили нового директора департамента страхового надзора

Ольга Максимчук ранее занимала должность зампредседателя Правления СГ «ТАС» и была членом Нацкомфинуслуг.

Директором новосозданного Департамента надзора за страховым рынком Национального банка Украины назначена Ольга Максимчук.

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Как сообщает «Фориншурер», в сферу ответственности чиновницы входит:

надзор за участниками страхового рынка Украины и филиалами иностранных страховых компаний;

эффективный безвыездный страховой надзор на индивидуальной и консолидированной основе для защиты потребителей страховых услуг

оперативное реагирование на факты нарушения участниками страхового рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.

применение адекватных мер воздействия.

Ольга Максимчук с 2012 по 2015 года занимала должность зампредседателя Правления СГ «ТАС». С 2015 по 2020 год была Членом Нацкомфинуслуг, где координировала и контролировалат работу департамента страхового регулирования и надзора (кроме страхования жизни), департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями и бюро кредитных историй Нацкомфинуслуг.

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