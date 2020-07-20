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В Нацбанке назначили нового директора департамента страхового надзора

13:15, 20 июля 2020
Страхование
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Спецпроект
фото УНИАН

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Как сообщает «Фориншурер», в сферу ответственности чиновницы входит:

  • надзор за участниками страхового рынка Украины и филиалами иностранных страховых компаний;
  • эффективный безвыездный страховой надзор на индивидуальной и консолидированной основе для защиты потребителей страховых услуг
  • оперативное реагирование на факты нарушения участниками страхового рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов НБУ.
  • применение адекватных мер воздействия.

Ольга Максимчук с 2012 по 2015 года занимала должность зампредседателя Правления СГ «ТАС». С 2015 по 2020 год была Членом Нацкомфинуслуг, где координировала и контролировалат работу департамента страхового регулирования и надзора (кроме страхования жизни), департамента регулирования и надзора за кредитными учреждениями и бюро кредитных историй Нацкомфинуслуг.

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