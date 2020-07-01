Фонд соцстрахования увеличил единовременные выплаты

Увеличат пособия для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) сообщил об увеличении размера единовременных страховых выплат в связи с плановым увеличением с 1 июля прожиточного минимума для трудоспособных лиц с 2102 гривен до 2197 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ФССУ.

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Будет увеличен размер единовременных пособий, финансируемых фондом, для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также членов их семей в случае смерти работников в результате выполнения должностных обязанностей.

Так, с 1 июля 2020 года размер помощи для пострадавших в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности составит 37 349 грн (максимально 17 размеров прожиточного минимума при 100% утраты трудоспособности); для семьи в случае смерти потерпевшего - 219 700 грн (100 размеров прожиточного минимума); иждивенцу в случае смерти потерпевшего - 43 940 грн (20 размеров прожиточного минимума).

Отмечается, что ранее эти выплаты составляли 35 734 грн, 210 200 грн и 42 040 грн соответственно.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

30 июня 2020 года Фонд социального страхования Украины направил 2,6 млн грн на оплату больничных, выданных застрахованным лицам в случае самоизоляции под контролем или в случае пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения.

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