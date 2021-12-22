Всего Фонд соцстрахования профинансировал оказание единовременного пособия для семей 179 медработников.

Фонд социального страхования (ФСС) провел финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 1,1 млн грн членам семей пяти работников учреждений здравоохранения, умерших вследствие профессионального заболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, пособие в размере 237 тыс. 900 грн выплачено семье акушера из Ровенской области. Помощь в размере 227 тыс. грн профинансирована для семей медицинских сестер из Львовской и Черкасской областей.

Помощь в размере 219 тыс. 700 грн профинансировано для семей врача-гематолога из Винницкой области и врача-хирурга из Житомирской области.

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В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 179 работников.

В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отметили в ФСС.

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