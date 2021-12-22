Фонд социального страхования (ФСС) провел финансирование единовременных пособий по общеобязательному государственному социальному страхованию на общую сумму 1,1 млн грн членам семей пяти работников учреждений здравоохранения, умерших вследствие профессионального заболевания COVID-19.
Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда. В частности, пособие в размере 237 тыс. 900 грн выплачено семье акушера из Ровенской области. Помощь в размере 227 тыс. грн профинансирована для семей медицинских сестер из Львовской и Черкасской областей.
Помощь в размере 219 тыс. 700 грн профинансировано для семей врача-гематолога из Винницкой области и врача-хирурга из Житомирской области.
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В общем ФСС профинансировал предоставление единовременного пособия за счет средств Фонда в соответствии с общеобязательным государственным социальным страхованием для семей 179 работников.
В Фонде напомнили, что размер указанного единовременного пособия составляет 100 размеров прожиточного минимума, установленного на момент наступления страхового случая.
"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отметили в ФСС.
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