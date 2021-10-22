Всего ФСС профинансировал государственные пособия для семей 174 медицинских работников.

Для семьи семейного врача из Харьковской области, который умер в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 во время выполнения профессиональных обязанностей, Фонд социального страхования (ФСС) выплатил единовременную страховку за счет средств государственного бюджета в размере 1 млн 702 тыс. 500 грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

В целом по состоянию на сегодня ФСС профинансированы государственные помощи в соответствии с законом "О защите населения от инфекционных болезней" для семей 174 медицинских работников.

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В ФСС напомнили, что размер указанной единовременной помощи составляет 750 размеров прожиточного минимума, который действует по состоянию на 1 января календарного года, в котором произошел страховой случай.

"После завершения расследования случая инфицирования медицинского работника COVID-19, при наличии необходимых документов выплаты пособий осуществляются ФСС в оперативном режиме. Работники Фонда находятся на связи со всеми лицами, которые имеют право на выплаты, консультируют и помогают собрать необходимые документы", - отмечается в сообщении.

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Автор: Ирина Погорелая