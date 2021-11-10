В течение 10 месяцев работодатели подали в Фонд соцстрахования заявления-расчеты на оплату 3,4 млн листков нетрудоспособности своих работников.

Общее количество больничных дней, которые подлежат оплате за средства Фонда социального страхования (ФСС), за 10 месяцев составило 32,1 миллиона – на 29% больше, чем за тот же период 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

Отмечается, что в течение 10 месяцев 2021 года работодатели подали в Фонд соцстрахования заявления-расчеты на оплату 3,4 млн листков нетрудоспособности своих работников.

Читайте такжеВ Реестре е-больничных провели обновления: детали

Средний размер пособия от ФСС за один день лечения от заболеваний, травм и ухода за больными детьми составил 371,6 грн.

"Такой рост дней временной нетрудоспособности наблюдается Фондом с прошлого года и в большей степени связан с распространением коронавирусной болезни. Это, в сочетании с другими факторами, приводит к превышению потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой состоит бюджет Фонда. По итогам октября потребность в расходах превысила поступления более чем на 2,1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение первых трех кварталов этого года Фонд социального страхования принял на финансирование помощи на погребение семьям 9,3 тыс. работающих украинцев, что на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Екатерина Жирий