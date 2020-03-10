Uber будет выплачивать компенсации водителям, заболевшим коронавирусом

Такую политику компания уже начала применять на некоторых рынках.

Сервис Uber будет выплачивать на протяжении 2 недель компенсацию водителям, которые заразились коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

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"Водители будут получать компенсацию в течение 14 дней. Мы поддерживаем водителей и служб доставки, которым установлен диагноз COVID-19 или помещены в карантин органом здравоохранения", – заявил старший вице-президент "Rides and Platform" Эндрю Макдональд.

По его словам, такая политика уже начала применяться на некоторых рынках и сейчас компания работает над внедрением механизмов для этого во всем мире.

В то же время в компании не уточнили, сколько денег получат работники, которым нужно взять больничные.

Как сообщалось, по состоянию на утро 10 марта китайским коронавирусом COVID-19 заразились 114 448 человек, вылечились – 64 156 человек.