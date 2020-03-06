Нацкомфинуслуг исключила двух страховщиков из госреестра финансовых учреждений

Решения приняты после рассмотрения заявлений страховых компаний «Глобус» и «Скифия» об исключении их из данного госреестра.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) исключила из государственного реестра финансовых учреждений Украины страховые компании «Глобус» и «Скифия».

Согласно данным на сайте комиссии, соответствующие решения закреплены в распоряжениях № 412 и 413 от 3 марта текущего года.

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Отмечается, что данные решения приняты после рассмотрения заявлений этих страховщиков об исключении их из данного госреестра финансовых учреждений Украины.

Как сообщалось, в начале февраля Нацкомфинуслуг аннулировала лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по оказанию финансовых услуг, выданные страховой компании "Скифия".

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.