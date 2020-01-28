Закон о "сплите" не должен привести к массовым банкротствам страховых компаний - глава комитета Рады

По закону, с 1 июля функции надзора и регуляции рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний в Украине перейдут к Нацбанку.

Принятый в 2019 году Верховной Радой закон о «сплите», предполагающий, в частности, передачу с 1 июля текущего года Национальному банку Украины полномочий по осуществлению надзора за страховыми компаниями страны, не должен привести к массовым банкротствам участников этого рынка.

Об этом на брифинге заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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Она напомнила, что депутаты на протяжении нескольких лет не могли принять этот важный для рынка закон, и это удалось сделать в прошлом году новому составу парламента.

«Нацбанк навел порядок (в банковском секторе за последние 3-4 года - УНИАН), во время банкротства защищены физлица, пока в размере до 200 тыс. грн, но мы намерены увеличить эту сумму, именно Нацбанк будет теперь контролировать и страховиков Украины… Мы будем иметь страховые компании, платежеспособные на уровне минимальных регулятивных капиталов, тех, которые есть сегодня в Европе. Если у нас будет этот европейский надзор, то мы практически не будем иметь банкротств страховых компаний», - сказала Третьякова.

В то же время, она не исключила вероятность возникновения любых ситуаций, в том числе банкротства Фонда соцстрахования или падения его ликвидности, в связи с чем он не сможет осуществлять выплаты.

«Все финансовые инструменты подразумевают создание механизмов, которые будут защищать украинцев, при этом госбюджет останется в качестве последней гарантии в том числе, если данные структуры не смогут выполнить возложенные на них задания», - добавила глава профильного парламентского комитета.

Как сообщал УНИАН, ранее регуляторы финансового рынка Украины также отметили, что не ожидают массовых банкротств игроков страхового рынка с введением в действие закона о «сплите» в июле 2020 года, так как сам по себе «сплит» никаких проблем для рынка не предусматривает.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о «сплите», предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.