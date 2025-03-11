На месте работают полицейские и спасатели.

В Ивано-Франковске вблизи железнодорожного вокзала прогремел взрыв. Как сообщили в полиции региона, есть раненые.

"Около 18:30 на линию "102" поступили сообщения о взрывах на улице Привокзальная. Предварительно есть травмированные. На место сразу была направлена следственно-оперативная группа. Известно, что произошли 2 взрыва вблизи многоквартирных домов. Пострадали 3 человека", - отмечает полиция.

На месте сейчас работают полицейские, взрывотехники и все соответствующие службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Видео дня

Городской голова Руслан Марцинкив написал в Facebook, что в Ивано-Франковске "в районе вокзала в результате взрывов погибли люди".

"Также рядом произошел взрыв в квартире, начался пожар", - уточнил он.

О погибшем сообщает местный телеграм-канал "Ивано-Франковск 24/7".

"В городе было два взрыва: из-за одного загорелась крыша дома. В другом случае погиб мужчина, еще один потерял конечности", - говорится в сообщении.

По непроверенной информации канала, "первый взрыв был сделан возле семь23 на вокзале, у мужчины была граната".

Впоследствии телеграмм-канал распространил видео "с места взрыва гранаты". Сообщается, что мужчине оторвало конечности.

В "Укрзализныце" сообщают, что взрывы в Ивано-Франковске, о которых пишут телеграмм-каналы, произошли за пределами вокзала.

"На железнодорожном вокзале только был слышен звук от взрыва. Пассажиры и работники вокзала не пострадали. Поезда курсируют по графику", - отмечает перевозчик.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в своем Telegram-канале подтвердила взрывы в Ивано-Франковске.

"В Ивано-Франковске прогремели взрывы. На месте событий работают соответствующие службы. Предварительно есть пострадавшие. В результате одного из взрывов произошло возгорание кровли многоэтажки, которую ликвидируют пожарные", - написала она.

Онищук добавила, что уточненная информация будет обнародована позже.

Теракты в Украине

Как сообщал УНИАН, спецслужбы РФ активно пытаются устраивать теракты в мирных городах Украины, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране во время войны. В частности в Николаеве организовали теракт 14 февраля. Взрыв произошел в центре города, в результате чего погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности. Еще семь человек получили ранения. Это произошло на улице. Женщина подошла к людям в военной форме. В руках она держала сумку, на дне которой было взрывное устройство. В результате взрыва женщина погибла на месте.

Через несколько дней в СБУ сообщили, что задержали четырех юношей, которые по заказу спецслужб РФ готовили этот теракт. В результате взрыва погибли трое военных и женщина, которая принесла на место происшествия взрывчатку.

Задержанными оказались несовершеннолетние жители Полтавского района в возрасте от 14 до 17 лет, которых оккупанты завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких денег".

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