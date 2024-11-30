'Всегда со мной': Стерненко поблагодарил любимую и показал обручальное кольцо

Будущей женой Сергея Стерненко является Наталья Усатенко.

Известный общественный активист и волонтер Сергей Стерненко объявил о помолвке со своей возлюбленной Натальей Усатенко, с которой его связывают не только романтические отношения, но и совместная борьба за справедливость.

Новость о помолвке появилась на страницах Стерненко в Instagram где он опубликовал трогательные фото с Натальей.

"Обручились. Спасибо тебе за то, что всегда со мной, в самые тяжелые моменты жизни и во время всех взлетов и падений. Люблю", - написал он, выражая свою благодарность и любовь к будущей жене.

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Их роман начался более пяти лет назад. Наталья, которая работала пресс-секретарем экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун, всегда была рядом с Сергеем, поддерживая его в самые сложные периоды жизни. Она не только разделяла с ним радость побед, но и мужественно проходила через испытания, связанные с уголовными делами и нападениями на активиста.

Наталья была свидетелем одного из нападений на Сергея, и ее саму задерживали во время акций протеста в его защиту. Это еще больше сплотило пару и показало их готовность бороться за справедливость бок о бок.

История любви Сергея Стерненко и Натальи Усатенко - это пример преданности, взаимоподдержки и стойкости перед лицом испытаний. Они доказали, что настоящая любовь способна преодолеть любые трудности.

Напомним, Стерненко раскритиковал Лободуза инцидент в Харькове.

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