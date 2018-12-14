Журналисты рассказали о скандале вокруг роженицы в Киеве, которую врачи сделали бездетной (видео)

Женщина пошла против врачебной коррупции.

Киевлянка не дала взятку на роды и якобы из-за этого осталась без матки и яичника.

Героиня сюжета "Грошей" решила никому не платить в роддоме. Роды через кесарево сечение у нее принимал врач самого престижного роддома №1 в Печерском районе Киева Владимир Вдовиченко, на звонок журналистов он ответил, что дело в суде, а общаться ни о чем.

По словам Галины Карпенко, пострадавшей мамы, она прошла во время беременности несколько обследований, ни одно УЗИ не показало отклонений.

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Женщина рассказала, что после родов все было в порядке, но после выписки из больницы у нее поднялась температура. После прихода в медучреждение женщине сделали операцию - удалили матку. А затем она узнала, в другой частной клинике, что ей во время той операции удалили и правый яичник.

Карпенко догадывается, почему с ней там могли сделать: она не дала врачам взятку, как делали другие роженицы.

В кабинете главного врача Галина полчаса рассказывала, что ее выписали после родов без всяких предостережений относительно здоровья, поэтому просто не должно было произойти всего того ужаса, которое произошло на операционном столе.

Сейчас женщина требует 200 тысяч гривень - такова цена ее потерянного здоровья.

Ранее в Ривне женщина пережила тяжелые роды, в результате которых был покалечен ее малыш, который сейчас находится при смерти.